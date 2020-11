“Un mese positivo e l’ho perso”. Giulio Golia dopo l’incubo coronavirus: come sta adesso la Iena (Di lunedì 2 novembre 2020) Giulio Golia, finalmente la notizia della negatività. È trascorso un mese da quando ha appreso di essere risultato positivo al Covid, ma fortunatamente il peggio sembra essere passato. Durante l’intervista rilasciata su Libero Quotidiano, la Iena spiega il momento delicato trascorso, ma non solo. Anche alcuni dettagli sul funzionamento del sistema sanitario. Tutto ha avuto inizio da una forma di asintomaticità al virus: “Tutto è iniziato come asintomatico. Ho appreso di essere stato a contatto con un contagiato che avevo incontrato in un pranzo di lavoro. dopo due giorni ho avuto dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Non ho mai avuto febbre, l’olfatto è rimasto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020), finalmente la notizia della negatività. È trascorso unda quando ha appreso di essere risultatoal Covid, ma fortunatamente il peggio sembra essere passato. Durante l’intervista rilasciata su Libero Quotidiano, laspiega il momento delicato trascorso, ma non solo. Anche alcuni dettagli sul funzionamento del sistema sanitario. Tutto ha avuto inizio da una forma di asintomaticità al virus: “Tutto è iniziatoasintomatico. Ho appreso di essere stato a contatto con un contagiato che avevo incontrato in un pranzo di lavoro.due giorni ho avuto dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Non ho mai avuto febbre, l’olfatto è rimasto, ...

stanzaselvaggia : Quando riusciranno di casa ci saranno così tanti giovani asintomatici in giro che li seccheremo tutti in un mese. - frafacchinetti : Ogni italiano ha un socio: si chiama STATO! Questo socio si prende più del 50% del guadagno di ogni singolo cittadi… - petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - martinainurarea : i parenti di una mia amica che vivono a Milano sono tutti positivi al covid, uno di loro ha sintomi abbastanza grav… - erreelleci : RT @sebmes: Amici tedeschi, avremmo una proposta. Voi ci prestate Angela Merkel per 5 anni e noi vi diamo: - tutto il governo Conte - un m… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un mese Festival Nazionale dell'Economia CivileVerso un nuovo patto sociale Fortune Italia