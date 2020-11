Toti: “Tweet maldestro, ma confermo: isolare gli anziani per proteggerli” (Di lunedì 2 novembre 2020) Toti: “Tweet maldestro ma confermo: isolare gli anziani per proteggerli” “Il mio collaboratore che ha commesso l’errore in una live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà”, lo ha dichiarato Giovanni Toti, governatore della Liguria, in un’intervista al “Corriere della sera” all’indomani del tweet che ha generato un vero polverone per la frase sugli “anziani non indispensabili”. Per Toti l’infelice espressione sarebbe stato “un passaggio scritto in modo maldestro”, di cui però “la sostanza è chiarissima” ha sottolineato il presidente di Regione, che ha spiegato: “Non è piacevole chiedere ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020): “Tweetmagliper proteggerli” “Il mio collaboratore che ha commesso l’errore in una live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà”, lo ha dichiarato Giovanni, governatore della Liguria, in un’intervista al “Corriere della sera” all’indomani del tweet che ha generato un vero polverone per la frase sugli “non indispensabili”. Perl’infelice espressione sarebbe stato “un passaggio scritto in modo”, di cui però “la sostanza è chiarissima” ha sottolineato il presidente di Regione, che ha spiegato: “Non è piacevole chiedere ...

