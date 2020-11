Shakespeare in Plexiglass arriva al Teatro Trastevere

(Di lunedì 2 novembre 2020) : lo spettacolo scritto e diretto da Annabella Calabrese in scena dal 6 all’8 novembre Due attrici, una parete die un intero repertorio Shakespeariano da mettere in scena mantenendo la distanza di sicurezza. Riusciranno nella loro missione? Williamè uno degli autori più amati di sempre: ma come… L'articolo Corriere Nazionale.

Shakespeare in Plexiglass Covid19 racconta di un intero repertorio Shakespeariano da mettere in scena mantenendo la distanza di sicurezza.