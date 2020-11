Sci alpino, nove azzurre in preparazione in Val Senales, gli uomini della velocità a Cervinia (Di lunedì 2 novembre 2020) Proseguono gli allenamenti della squadra italiana di sci alpino per arrivare pronti alle tappe di Coppa del Mondo, ricordando l’esordio trionfale in chiave femminile nel gigante di Sölden (Austria). In Val Senales saranno nove le azzurre a ritrovarsi da quest’oggi fino al 6 novembre. Vi saranno le big Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, a cui si aggregheranno anche Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Irene Curtoni, Lara della Mea e Marta Rossetti. Per quanto concerne la compagine maschile, i “cultori” della velocità si ritroveranno a Cervinia, per un raduno che prenderà il via quest’oggi e durerà fino al 12 novembre. Presenti Christof ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Proseguono gli allenamentisquadra italiana di sciper arrivare pronti alle tappe di Coppa del Mondo, ricordando l’esordio trionfale in chiave femminile nel gigante di Sölden (Austria). In Valsarannolea ritrovarsi da quest’oggi fino al 6mbre. Vi saranno le big Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, a cui si aggregheranno anche Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Irene Curtoni, LaraMea e Marta Rossetti. Per quanto concerne la compagine maschile, i “cultori”velocità si ritroveranno a, per un raduno che prenderà il via quest’oggi e durerà fino al 12mbre. Presenti Christof ...

OA_Sport : Sci alpino, nove azzurre in preparazione in Val Senales, gli uomini della velocità a Cervinia - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin torna ad allenarsi tra i pali stretti e punta il mirino verso Levi - IdeawebTV : Sci Alpino: le ragazze del Comitato Fisi-Aoc e la voglia di tornare in pista - Agendaviaggi : 100 giorni ai Campionati del mondo di sci alpino - OA_Sport : #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin torna ad allenarsi tra i pali stretti e punta il mirino verso Levi -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci Alpino: le ragazze del Comitato Fisi-Aoc e la voglia di tornare in pista IdeaWebTv Prima che sia sci: come prepararsi alla stagione invernale

Arrivare alle prime discese in precaria forma fisica è un errore. L’importanza della ginnastica presciistica per rinforzare i muscoli prima del via della stagione (dalla rubrica “Montagna” sul supplem ...

Un corso per diventare guide di sci alpino per persone non vedenti o con una disabilità motoria

Promosso dallo Sci Club Paralimpic Fanano e finanziato da Sportfund fondazione per lo sport onlus, prevede due giorni di teoria, quattro di pratica e un esame finale per il rilascio dell’attestato Fis ...

Arrivare alle prime discese in precaria forma fisica è un errore. L’importanza della ginnastica presciistica per rinforzare i muscoli prima del via della stagione (dalla rubrica “Montagna” sul supplem ...Promosso dallo Sci Club Paralimpic Fanano e finanziato da Sportfund fondazione per lo sport onlus, prevede due giorni di teoria, quattro di pratica e un esame finale per il rilascio dell’attestato Fis ...