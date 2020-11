Ransom da lunedì 2 novembre nel pomeriggio di Rai 4 un nuovo poliziesco (Di lunedì 2 novembre 2020) Ransom la nuova serie tv su Rai 4 il pomeriggio dal lunedì al venerdì Il pomeriggio di Rai 4 da lunedì 2 novembre si arricchisce di Ransom, un nuovo appuntamento per gli amanti dei polizieschi in prima visione assoluta. Tre stagioni e 39 episodi già pronti per Ransom andata in onda tra il 2016 e il 2019 prodotta da Frank Spotnitz e frutto di una co-produzione internazionale tra CBS, Global (Canada), TF1 (Francia) RTL (Germania). Negli USA la serie è andata in onda il sabato sera una serata raramente dedicata alla serialità. Ransom la trama Ransom è un procedurale su una squadra che si occupa di ritrovare persone rapite. Protagonista è Eric Beaumont (Luke Roberts), esperto ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020)la nuova serie tv su Rai 4 ildal lunedì al venerdì Ildi Rai 4 da lunedì 2si arricchisce di, unappuntamento per gli amanti dei polizieschi in prima visione assoluta. Tre stagioni e 39 episodi già pronti perandata in onda tra il 2016 e il 2019 prodotta da Frank Spotnitz e frutto di una co-produzione internazionale tra CBS, Global (Canada), TF1 (Francia) RTL (Germania). Negli USA la serie è andata in onda il sabato sera una serata raramente dedicata alla serialità.la tramaè un procedurale su una squadra che si occupa di ritrovare persone rapite. Protagonista è Eric Beaumont (Luke Roberts), esperto ...

