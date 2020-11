Proietti: Totti, anche dal cielo ci farai stare allegri (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. anche dal cielo ci farai stare allegri". Così Francesco Totti, con un messaggio al Foglio, ritwittato dal ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra.dalci". Così Francesco, con un messaggio al Foglio, ritwittato dal ...

ilfoglio_it : ++ Esclusivo. Il ricordo al Foglio di Francesco Totti #Proietti ++ - ZonaGiallorossa : Francesco Totti ricorda Gigi Proietti: 'Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Anche… - romatube_it : #Totti saluta #GigiProietti: 'Via un pezzo della nostra Roma, ti voglio bene' #ASRoma - salvione : Totti saluta Proietti: 'Roma ti sarà sempre grata, ti voglio bene Gigi' - ntedesco : Forza Roma Sempre e per Sempre -