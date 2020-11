Più facile sbarcare dalla Tunisia che andare in Abruzzo

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 novembre 2020) Se arrivi dall'Africa a Lampedusa a bordo di una barca Luciana Lamorgese magari ti manda un mazzo di fiori, mobilita persino la banda musicale e tu puoi fare come ti pare. Se da Roma devi metterti in viaggio per Pescara rischi invece di essere circondato da un plotone di poliziotti che ti chiedono come mai di permetti di superare la «frontiera» tra regioni. Ma il governo Conte è fatto così, mentre infligge punizioni da Covid agli italiani, tollera che i confini nazionali possano essere violati impunemente. Anche a costo di vedere il bis della fuga incontrollata di clandestini in Francia perad accoltellare qualcuno in Chiesa. Fino a che non riterranno più comodo farlo in una delle nostre parrocchie, e in effetti a Como un prete ci ha già rimesso la vita. Che è stato già dimenticato dalle autorità... ...