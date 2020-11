Pandemia ed anziani, parla primario di Bergamo: “Vi dico come preservarli” (Di lunedì 2 novembre 2020) Luca Lorini, primario del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’Ospedale di Bergamo, ha parlato degli anziani e di come andrebbero tutelati dal Covid-19. Il Covid-19, purtroppo, dall’inizio dell’emergenza ad oggi ha attinto da un bacino ove l’età media superava i 60 anni. Una fascia di popolazione, dunque, è stata bersagliata dal virus. Basti … L'articolo Pandemia ed anziani, parla primario di Bergamo: “Vi dico come preservarli” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) Luca Lorini,del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’Ospedale di, hato deglie diandrebbero tutelati dal Covid-19. Il Covid-19, purtroppo, dall’inizio dell’emergenza ad oggi ha attinto da un bacino ove l’età media superava i 60 anni. Una fascia di popolazione, dunque, è stata bersagliata dal virus. Basti … L'articoloeddi: “Vipreservarli” proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia anziani Anziani al tempo del Covid, quanto pesa l'isolamento sociale - Lifestyle Agenzia ANSA Le parole dell'immunologa sulle possibili nuove misure contro la pandemia

Antonella Viola, professoressa ordinaria di patologia generale e immunologa dell’università di Padova, è intervenuta a Radio24 nel programma di Simone Spetia e ha detto la sua in tema di possibili mis ...

In Sardegna stiamo vedendo il futuro?

Una delle regioni italiane fin qui meno coinvolte dalla pandemia ha il sistema sanitario vicino al collasso: i suoi problemi sono molti e potenzialmente comuni a diverse altre regioni ...

