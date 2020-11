Ottava settimana di NFL (Di lunedì 2 novembre 2020) Il momento è arrivato. Nell’ 2020, il nuovo quarterback dei Dolphins, Tua Tagovailoa, ha fatto il suo esordio ufficiale tra i professionisti. Il rookie da Alabama è sceso in campo da titolare, nel match del Sun Life Stadium, contro i Los Angeles Rams. A Baltimora è, invece, andato in scena il big match tra Steelers e Ravens, per decidere le momentanee sorti della AFC North e mettere alla prova l’imbattibilità dei ragazzi di Tomlin. Ottava settimana; com’è andato l’esordio di Tagovailoa? Rams-Dolphins 17-28. Tagovailoa raccoglie il testimone da Fitzpatrick e prosegue il buon lavoro svolto, sino a questo punto, dai Dolphins. L’avventura in NFL del quarterback samoano comincia con un fumble, che costa il touchdown a Miami. Il quarterback samoano si fa perdonare allo scadere del primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020) Il momento è arrivato. Nell’ 2020, il nuovo quarterback dei Dolphins, Tua Tagovailoa, ha fatto il suo esordio ufficiale tra i professionisti. Il rookie da Alabama è sceso in campo da titolare, nel match del Sun Life Stadium, contro i Los Angeles Rams. A Baltimora è, invece, andato in scena il big match tra Steelers e Ravens, per decidere le momentanee sorti della AFC North e mettere alla prova l’imbattibilità dei ragazzi di Tomlin.; com’è andato l’esordio di Tagovailoa? Rams-Dolphins 17-28. Tagovailoa raccoglie il testimone da Fitzpatrick e prosegue il buon lavoro svolto, sino a questo punto, dai Dolphins. L’avventura in NFL del quarterback samoano comincia con un fumble, che costa il touchdown a Miami. Il quarterback samoano si fa perdonare allo scadere del primo ...

Avvio di seduta prudente per le Borse europee, dopo una settimana in forte rosso per i listini mondiali, con il Ftse Mib che nell’ottava ha messo a segno la peggiore settimana dal maggio scorso con un ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Il tonfo del petrolio, con i nuovi lockdown che stanno minando la gia' fragile domanda mondiale ...

