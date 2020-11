Ospedale di Cava, è querelle tra la maggioranza e l’opposizione (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo stop alle attività del reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, unica struttura operante sul territorio metelliano tiene banco a Cava de’ Tirreni. A qualche ora della chiamata alle armi della cittadinanza per difendere l’avamposto della Salute cittadina è guerra politica a Palazzo di Città. La maggioranza si schiera a favore di Servalli con l’opposizione che attacca a testa bassa. «Il sindaco Servalli decida se difendere l’Ospedale di Cava de’ Tirreni oppure fare l’avvocato di De Luca. – afferma il consigliere di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli – Il suo tentativo di giustificare una scelta scellerata, come quella della chiusura anche del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo stop alle attività del reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’“Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, unica struttura operante sul territorio metelliano tiene banco ade’ Tirreni. A qualche ora della chiamata alle armi della cittadinanza per difendere l’avamposto della Salute cittadina è guerra politica a Palazzo di Città. Lasi schiera a favore di Servalli con l’opposizione che attacca a testa bassa. «Il sindaco Servalli decida se difendere l’dide’ Tirreni oppure fare l’avvocato di De Luca. – afferma il consigliere di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli – Il suo tentativo di giustificare una scelta scellerata, come quella della chiusura anche del ...

