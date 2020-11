Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? (Di lunedì 2 novembre 2020) Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? Non è certamente la prima volta che parliamo di notificazioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezione notifica da parte di un familiare, oppure con riferimento alla notifica raccomandata a persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso di notifica di un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un Numero ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020)inla nullità? Non è certamente la prima volta che parliamo dizioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezioneda parte di un familiare, oppure con riferimento allaa persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso didi un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un...

BomberiniL : AD PRESIDENTE MAIOLI CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA IL GIORNO 13 CHE MI MARITAI IN COMUNE DEL PAESE ARABO MUSSULMANO… - Antonin42624832 : @FASTWEBHelp salve è possibile che per un errore nella comunicazione del numero civico si debba aspettare un mese… - his0kafatass : @chr0lloemotivo apposto numero civico? - erMolazza82 : La solerte Ferrazza, cronista d’assalto. Manca solo la foto e il numero civico de casa così poi la gente je va a fa… - appagante : mi serve un aiuto vi prego cagatemi allora ho ordinato una cosa sul sito di spehora ma mi sono anccorta che non ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero civico Bifamiliare con un unico numero civico, diritto al superbonus per i lavori solo su uno dei due appartamenti? la Repubblica Come cambia la circolazione

Da lunedì 2 novembre nella piazza saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (dal numero civico 3 e via di Brozzi). Via di Brozzi sarà chiusa da via della Nave di Brozzi a ...

Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nellasettimana dal 2 novembre

Nuovo asfalto nella zona di piazza Don Puliti, via Aretina e via di Rocca Tedalda, via di Brozzi-piazza 1° Maggio. Ma anche i lavori per l’installazione di una porta Ztl in via Ridolfi e la posa ...

Da lunedì 2 novembre nella piazza saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (dal numero civico 3 e via di Brozzi). Via di Brozzi sarà chiusa da via della Nave di Brozzi a ...Nuovo asfalto nella zona di piazza Don Puliti, via Aretina e via di Rocca Tedalda, via di Brozzi-piazza 1° Maggio. Ma anche i lavori per l’installazione di una porta Ztl in via Ridolfi e la posa ...