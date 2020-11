Morte Belardinelli, chiesti 16 anni di carcere per l’ultrà del Napoli (Di lunedì 2 novembre 2020) I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l’ultrà napoletano imputato con rito abbreviato, davanti al gup Carlo Ottone De Marchi, per aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, l’ultrà del Varese morto negli scontri del … L'articolo Morte Belardinelli, chiesti 16 anni di carcere per l’ultrà del Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16diper Fabio Manduca, l’ultrà napoletano imputato con rito abbreviato, davanti al gup Carlo Ottone De Marchi, per aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele, l’ultrà del Varese morto negli scontri del … L'articolo16diper l’ultrà delè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato con rito abbreviato, davanti ...

MILANO, 02 NOV - I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato con rito abbr ...

