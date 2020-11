Marco Baldini papà a 61 anni | è nato Leonardo

(Di lunedì 2 novembre 2020)è diventato papà a 61. L’attore e conduttore ha annunciato la nascita di, suo primogenito, su Instagram. L’ex spalla di Fiorello ha pubblicato una foto della manina del piccolo, commentando il post con i versi di una canzone. “Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo – ha scritto -. È come una giostra la mente, tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante.(Leo)”.aveva svelato che sarebbe diventato papà nel giorno del suo 61esimo compleanno. A regalargli il sorriso dopo un periodo difficile Aurora, la compagna di ventisettepiù giovane a cui è legato da ben quattro. L’amore per Aurora era ...

lakers751 : Marco Baldini papà a 61 anni - FmWorld_Italy : Marco Baldini è diventato papà - donatda : Nato il primo figlio di Marco Baldini #Repost @veracegossip • • • • • • #repost @baldiniofficial è diventato padre… - marco_baldini : RT @LeonardoCaciopp: I fascisti sono eccessivamente servi dei padroni pure per i sindacati concertativi europei. ?????????? - marco_baldini : RT @Adnkronos: Addio a #SeanConnery, ha reso immortale #JamesBond -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Baldini

Marco Baldini è diventato padre per la prima volta a 61 anni. Il conduttore, storica spalla comica di Fiorello, lo ha annunciato via social, dove ha pubblicato una foto della manina del neonato (si tr ...Marco Baldini diventa papà per la prima volta a 61 anni, è nato il piccolo Leonardo. Incontenibile la gioia del papà che diffonde la notizia sui social prendendo in prestito le parole della ...