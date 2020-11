Lockdown selettivo? Non puoi chiudere in casa solo gli over 70 (Di lunedì 2 novembre 2020) Non puoi chiudere in casa gli over 70 con un decreto. Tutelare le fasce più fragili della popolazione non può significare un «Lockdown selettivo per età» che, secondo uno studio dell’Ispi, consentirebbe di ridurre le vittime a un decimo delle attuali e a evitare un Lockdown generalizzato, ma solo se si scegliesse di tenere a casa addirittura gli over 60. Impossibile. E infatti, non ci sarà nulla di tutto questo nel nuovo Dpcm che il premier Conte si accinge a firmare. Al massimo arriverà “una raccomandazione” agli anziani a rimanere a casa e ad evitare, per le uscite che ritengono necessarie, le ore di punta. Come è sempre ... Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Noningli70 con un decreto. Tutelare le fasce più fragili della popolazione non può significare un «per età» che, secondo uno studio dell’Ispi, consentirebbe di ridurre le vittime a un decimo delle attuali e a evitare ungeneralizzato, mase si scegliesse di tenere aaddirittura gli60. Impossibile. E infatti, non ci sarà nulla di tutto questo nel nuovo Dpcm che il premier Conte si accinge a firmare. Al massimo arriverà “una raccomandazione” agli anziani a rimanere ae ad evitare, per le uscite che ritengono necessarie, le ore di punta. Come è sempre ...

