Ligabue | il grido dell’uomo con la forza di Dio

(Di lunedì 2 novembre 2020) A Ferrara, l'opera di questo pittore da sempre inafferrabile per la critica trova il suo giusto spazio. E la sua personalità, con i suoi colori, i suoi animali, svetta in un'arte del Novecento che troppo spesso sembra aver paura della vita.è un artista inclassificabile. Appare assolutamente anomalo fra i pittori del Novecento. Nel tentativo di trovargli una posizione nella storia, alcuni critici, come Renato Barilli, lo hanno confinato nella corrente primitiva, che, in Italia, è rappresentata da artisti come Alberto Magri, Lorenzo Viani, Gino Rossi. Il limite di questi ultimi è che erano artisti veri e propri, mentrenon era un artista, o meglio un artista riconosciuto. Per questo, nella storia dell'arte,non c'è. I critici, infatti, non sapevano dove metterlo. Argan non lo ...