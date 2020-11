Johnson, 'lockdown o rischiamo il doppio dei morti' (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Boris Johnson difende di fronte al Parlamento la decisione d'imporre da giovedì un lockdown nazionale bis in Inghilterra, indicandola come una scelta "senza alternative" di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Borisdifende di fronte al Parlamento la decisione d'imporre da giovedì unnazionale bis in Inghilterra, indicandola come una scelta "senza alternative" di ...

petergomezblog : La Gran Bretagna torna al #lockdown nazionale. Chiusure fino al 2 dicembre, aperte scuole, supermercati e farmacie.… - Corriere : ?? Boris Johnson ha annunciato un secondo lockdown nazionale - Agenzia_Ansa : L'Inghilterra in #lockdown, serrata in Austria e Grecia. #Johnson: 'Se non agiamo ci saranno migliaia di morti al… - Flavia718 : RT @APagliaccis: Mezza Europa è in #lockdown. #Francia, #Austria, serrate parziali in #Svizzera e #Germania. Il #sovranista #Johnson: #… - Gilauax : RT @APagliaccis: Mezza Europa è in #lockdown. #Francia, #Austria, serrate parziali in #Svizzera e #Germania. Il #sovranista #Johnson: #… -