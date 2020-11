Inter, Conte: "Real Madrid? Non è una finale! Sanchez titolare? Vi spiego come stanno le cose" (Di lunedì 2 novembre 2020) Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Real Madrid Leggi su 90min (Di lunedì 2 novembre 2020) Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il

Inter : ??? | CONFERENZA Le parole di Antonio #Conte alla vigilia di #RealInter ??? ?? - carlolaudisa : Il lungo addio di #Eriksen all’#Inter. Il danese non ha legato con #Conte e il #Psg bussa alla porta per gennaio. Lavori in corso - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da mister Antonio Conte per #InterParma?? Chi pensate sarà decisivo? ?? - Mario82821585 : @LGramellini Hai dimenticato alcuni particolari: per un Conte che prende 12 milioni, c’è una rosa che prende 3 volt… - VittoRoto : #Conte: 'Noi veniamo qui proponendo il nostro gioco, non ci metteremo in un angolo come un pugile che si difende ce… -