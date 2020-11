Ilary Blasi e Francesco Totti positivi al Covid-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è finita anche Ilary Blasi fra i conduttori positivi al Covid-19 dopo l’annuncio della positività di Piero Chiambretti, Gerry Scotti, Carlo Conti (che ha condotto da casa sua Tale e Quale Show da casa sua), Valentino Picone, Paola Perego e Giorgia Rossi, volto di Pressing di Italia 1. Ad ammalarsi insieme ad Ilary Blasi anche il marito Francesco Totti, che ha scoperto di essere positivo al CoronaVirus dopo aver fatto il tampone a causa di una forte febbre. La conduttrice, invece, è asintomatica. I due ora sono in isolamento domiciliare insieme ai figli; solo 20 giorni fa Francesco Totti – proprio a causa del Covid-19 – ha ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è finita anchefra i conduttorial-19 dopo l’annuncio dellatà di Piero Chiambretti, Gerry Scotti, Carlo Conti (che ha condotto da casa sua Tale e Quale Show da casa sua), Valentino Picone, Paola Perego e Giorgia Rossi, volto di Pressing di Italia 1. Ad ammalarsi insieme adanche il marito, che ha scoperto di essere positivo al CoronaVirus dopo aver fatto il tampone a causa di una forte febbre. La conduttrice, invece, è asintomatica. I due ora sono in isolamento domiciliare insieme ai figli; solo 20 giorni fa– proprio a causa del-19 – ha ...

_Anonimah_92 : RT @serperuta: 'con Ilary non sarebbe successo' Ad alcuni non è chiaro che la Blasi non decideva una mazza, non era autrice, non staccava g… - serperuta : 'con Ilary non sarebbe successo' Ad alcuni non è chiaro che la Blasi non decideva una mazza, non era autrice, non s… - SoniaGualtieri2 : RT @Marinanna_89: Ilary Blasi avrebbe completato la scaletta di questa puntata, di quella di lunedì e anche quella di venerdì,il tutto entr… - lasssfa : RT @Marinanna_89: Ilary Blasi avrebbe completato la scaletta di questa puntata, di quella di lunedì e anche quella di venerdì,il tutto entr… - Marinanna_89 : Ilary Blasi avrebbe completato la scaletta di questa puntata, di quella di lunedì e anche quella di venerdì,il tutt… -