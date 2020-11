Il principe Filippo vuole festeggiare i suoi 100 anni «in forma smagliante»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mancano mesi al centenario del principe Filippo eppure Sua Maestà Elisabetta II già sta organizzando, con largo anticipo, le celebrazioni del 10 giugno 2022. Ancora non sappiamo come si svolgeranno, ma secondo la corrisponte reale Ingrid Seward una certezza già c’è: «Il duca d’Edimburgo vuole arrivarci in ottima forma. È un uomo molto orgoglioso. Non si farebbe mai vedere col bastone e non prenderebbe mai in considerazione un deambulatore». Anche per questo ha diradato le sue apparizioni in pubblico e si prende molta cura di se, ad esempio si sottopone regolarmente a «sedute di fisioterapia che lo aiutano a mantenere il corpo tonico»: «Filippo sta facendo di tutto per poter festeggiare al meglio il suo compleanno numero 100». D’altronde il principe è determinato: la sua età non deve ostacolare nessuna sua apparizione ufficiale. «Quando deve comparire in pubblico ha bisogno di una lenta preparazione. Perciò, per mostrarsi in grande spolvero, si sveglia prestissimo», spiega Seward.