Il Post di Vittoria Casa: “Le Scuole del Primo Ciclo Continuino Didattica in Presenza” (Di lunedì 2 novembre 2020) La Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera Vittoria Casa pubblica un lungo Post su facebook dove analizza e affronta l’attuale situazione che la scuola sta attraversando. “Il Primo Ciclo di istruzione ha bisogno di continuare la Didattica in presenza. Lo dico senza alcun timore di apparire controcorrente e sulla base di evidenze reali. … Leggi su youreduaction (Di lunedì 2 novembre 2020) La Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camerapubblica un lungosu facebook dove analizza e affronta l’attuale situazione che la scuola sta attraversando. “Ildi istruzione ha bisogno di continuare lain presenza. Lo dico senza alcun timore di apparire controcorrente e sulla base di evidenze reali. …

Alberto40264400 : RT @Barbara86764611: Leggo un sacco di post che danno Trump vincente anche se si spera di no. Ragazzi, è scaramanzia o ci si scoraggia per… - TViweb : Post Edited: Anniversario della Vittoria, un nuovo grande Tricolore svetta dal piazzale di Monte Berico - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Anniversario della Vittoria, un nuovo grande Tricolore svetta - Barbara86764611 : Leggo un sacco di post che danno Trump vincente anche se si spera di no. Ragazzi, è scaramanzia o ci si scoraggia p… - idieforcalum : vabbè non hai capito, nessuno sta dicendo che non dovrebbero fare il post per la vittoria, parliamo di un account c… -

Ultime Notizie dalla rete : Post Vittoria Instagram, Mirante esalta la vittoria sulla Fiorentina: "Buon lavoro". Kumbulla: "Buon inizio di settimana giallorossi" (FOTO) LAROMA24 Il crollo di Sirigu, Giampaolo lo 'scarica': "4 tiri subìti e 4 goal"

Salvatore Sirigu quest'anno è fino ad ora tra i calciatori più deludenti del campionato. I tifosi sui social invocano anche Vanja Milinkovic-Savic.

Volata finale per la Casa Bianca, Biden in vantaggio

Lo sprint finale per la Casa Bianca è partito. Si consumano le ultime battute di una campagna elettorale infuocata e velenosa, una delle più aspre della storia americana e caratterizzata da un'emergen ...

Salvatore Sirigu quest'anno è fino ad ora tra i calciatori più deludenti del campionato. I tifosi sui social invocano anche Vanja Milinkovic-Savic.Lo sprint finale per la Casa Bianca è partito. Si consumano le ultime battute di una campagna elettorale infuocata e velenosa, una delle più aspre della storia americana e caratterizzata da un'emergen ...