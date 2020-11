Il Napoli non gioca per Osimhen, non gli dà mai una palla (Di lunedì 2 novembre 2020) FALLI DA DIETRO – 6a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Tempo di incertezze. Alvaro Morata, che ha il Var incorporato nel nome, batte il record dei gol annullati. Due a Crotone, e addirittura tre in Champions contro il Barca. Non sta bene. Autorevoli commentatori, supportati da autorevoli testate, si scomodano indignati. Bisogna rivedere queste regole troppo rigide. Limitare l’applicazione del Var su un fuorigioco di uno o due centimetri. Massì, torniamo alla sana alla discrezionalità. Alla goliardica confusione. C’è da dire che quest’anno in Italia – per favorire vieppiù la confusione – si è deciso di adottare le direttive Uefa. Che appunto limitano l’utilizzo dello strumento soltanto a casi di errore oggettivo e non prevedono “la revisione sul campo” se l’arbitro è in pieno controllo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) FALLI DA DIETRO – 6a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Tempo di incertezze. Alvaro Morata, che ha il Var incorporato nel nome, batte il record dei gol annullati. Due a Crotone, e addirittura tre in Champions contro il Barca. Non sta bene. Autorevoli commentatori, supportati da autorevoli testate, si scomodano indignati. Bisogna rivedere queste regole troppo rigide. Limitare l’applicazione del Var su un fuorigioco di uno o due centimetri. Massì, torniamo alla sana alla discrezionalità. Alla goliardica confusione. C’è da dire che quest’anno in Italia – per favorire vieppiù la confusione – si è deciso di adottare le direttive Uefa. Che appunto limitano l’utilizzo dello strumento soltanto a casi di errore oggettivo e non prevedono “la revisione sul campo” se l’arbitro è in pieno controllo ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non Lockdown a Napoli, De Luca dice no: «Misure comuni o i campani non capirebbero» Il Mattino Gattuso e il Napoli non facciano l’errore di bocciare e bruciare Osimhen

A Napoli Osimhen (sì, si pronuncia così) l’hanno fatto già diventare un caso e questo spiega perché il campionato italiano è pieno di insidie per un ragazzo di appena 21 anni. Dopo un inizio prometten ...

Napoli, Gattuso non cerca alibi dopo la sconfitta con il Sassuolo

Né l'arbitraggio né la stanchezza per gli impegni di Europa League: all'indomani del ko contro i neroverdi il tecnico calabrese bacchetta i suoi, apparsi distratti e svagati ...

