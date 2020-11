Giorgio Panariello | il dolore a Domenica In | “Mio fratello è morto di freddo”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 2 novembre 2020)In come di consuetudine intrattiene migliaia di telespettatori italiani. Mara Venier è al timone del programma anche se sembrerebbe aver deciso di lasciare la conduzione per prendersi del tempo per sé e la sua famiglia. Nella scorsa puntata diIn come ospite era presenteche si è raccontato in una lunga intervista. Non ha tralasciato alcun dettaglio, neanche quelli più intimi. Siamo abituati a vederlo nelle vesti di uno degli uomini più divertenti di sempre, con un sorriso contagioso. Ma nell’ultima puntata diIn si è raccontato a Mara Venier parlando di un’infanzia difficile, del vuoto incolmabile per l’assenza dei suoi genitori e della scomparsa del...