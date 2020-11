Gigi Proietti terribile annuncio: “E’ in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva” (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma: è in gravi condizioni. L’attore romano, uno dei più noti mattatori del teatro, compie 80 anni proprio oggi, il 2 novembre. La causa del ricovero, a quanto si apprende, non è legata al Covid, ma a problemi cardiaci. Proietti sarebbe stato ricoverato già … L'articolo Gigi Proietti terribile annuncio: “E’ in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020)inintensiva in una clinica di Roma: è in. L’attore romano, uno dei più noti mattatori del teatro, compie 80 anni proprio oggi, il 2 novembre. La causa del ricovero, a quanto si apprende, non è legata al Covid, ma a problemi cardiaci.sarebbe statogià … L'articolo: “E’ ininintensiva” proviene da YesLife.it.

