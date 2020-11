Galli: 'Napoli e Milano devono chiudere. Decisioni impopolari, bisogna avere cazzimma' (Di lunedì 2 novembre 2020) Ebbene, leggo che a ferragosto in Campania si è verificato un livello già preoccupante di nuovi casi. Il problema, dunque, viene da lontano.' Leggi su vesuviolive (Di lunedì 2 novembre 2020) Ebbene, leggo che a ferragosto in Campania si è verificato un livello già preoccupante di nuovi casi. Il problema, dunque, viene da lontano.'

I dati dei contagi di Milano aumentano in modo esponenziale. Tra chi sta in corsia, la paura che la prossima settimana la situazione possa precipitare è davvero tanta. Persino Massimo ...

I dati dei contagi di Milano aumentano in modo esponenziale. Tra chi sta in corsia, la paura che la prossima settimana la situazione possa precipitare è davvero tanta. Persino Massimo ...