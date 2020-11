Francesco Oppini frase choc contro Flavia Vento (Di lunedì 2 novembre 2020) Ennesimo passo falso di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip! Poche ore fa il figlio di Alba Parietti si è reso suo malgrado protagonista di una frase molto grave detta a cuor leggero contro Flavia Vento. Durante una chiacchierata avvenuta con Tommaso Zorzi in veranda, Francesco si è infatti lasciato andare ad un commento che non è affatto piaciuto al pubblico del GF. “E’ una che rischi di ammazzare di botte“, ha dichiarato Oppini. A nulla è valso il tentativo di Zorzi di bloccare l’amico, che ha poi proseguito peggiorando la sua situazione. “Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani“, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Ennesimo passo falso dial Grande Fratello Vip! Poche ore fa il figlio di Alba Parietti si è reso suo malgrado protagonista di unamolto grave detta a cuor leggero. Durante una chiacchierata avvenuta con Tommaso Zorzi in veranda,si è infatti lasciato andare ad un commento che non è affatto piaciuto al pubblico del GF. “E’ una che rischi di ammazzare di botte“, ha dichiarato. A nulla è valso il tentativo di Zorzi di bloccare l’amico, che ha poi proseguito peggiorando la sua situazione. “Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani“, ...

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - KatyKpopper : #Gfvip Francesco Oppini graziato. Chissà quali santi ha in Paradiso - iamapsychoangel : RT @strjngimirauhl: TOMMASO MENTRE ASCOLTA DAYANE ASFALTARE FRANCESCO OPPINI RAGAZZI VI GIURO NON MI CALMO ZORZI TI AMO #gfvip https://t.co… -