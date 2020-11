È nato Leonardo, Marco Baldini diventa papà per la prima volta a 61 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Marco Baldini diventa pap per la prima volta a 61 anni . Incontenibile la gioia dello speaker radiofonico che diffonde la notizia della nascita del piccolo Leonardo sui social prendendo in prestito le ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 2 novembre 2020)pap per laa 61. Incontenibile la gioia dello speaker radiofonico che diffonde la notizia della nascita del piccolosui social prendendo in prestito le ...

donatda : Nato il primo figlio di Marco Baldini #Repost @veracegossip • • • • • • #repost @baldiniofficial è diventato padre… - veracegossip : #repost @baldiniofficial è diventato padre per la prima volta è nato Leonardo #nascita #marcobaldini #boy… - ross27767 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi però perchè sottolineare più volte che quel tale è nato nel '91? In quell'anno oltre… - LucePeruzzi : @CassieLangReal MA TESORO NO COSA CHE DA QUANDO È NATO LEONARDO DATE PIÙ ATTENZIONI A LUI - EmmeReports : Leonardo consegna all'Aeronautica Militare un nuovo Eurofighter Typhoon -