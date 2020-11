È morto Gigi Proietti | l’attore avrebbe compiuto oggi 80 anni

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ènel giorno in cui80. L’attore era stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva nella clinica Villa Margherita di Roma già in condizioni gravissime per problemi cardiaci. L’attore era ricoverato per accertamenti già da due settimane. Già nel 2010 era stato ricoverato in gran segreto in terapia intensiva, come avvenuto ieri. Alla tachicardia che lo aveva allarmato era seguìto il ricovero immediato, da cui però l’artista era riuscito presto a riprendersi, tornando poco dopo tempo sul palco. Popolare e amato come pochi,dominava la scena dalla commedia al dramma, sia che fosse il mitico Mandrake di Febbre da cavallo, sia che portasse sul palco ...