Dal 1 al 15 novembre 2020 torna “Trenta Ore per la Vita”

(Di lunedì 2 novembre 2020) Una mamma con la sclerosi multipla (SM) va sostenuta. Dal 1 al 15“Trenta Ore per la Vita” su SKY, LA7 e in RAI dal 9 al 15per raccogliere fondi con il numero solidale 45580 per continuare ad aiutare concretamente tante donne e mamme con la SM ed estendere la rete di assistenza da 50 città a 80 città italiane. Testimone della campagna, Lorella Cuccarini. Oggi grazie all’obiettivo dell’edizione 2019 di Trenta Ore per la Vita raggiunto con grande successo, una task force di Trenta Ore per la Vita e AISM è attiva sul territorio per aiutare concretamente le mamme con SM e i loro bambini. La rete di assistenza è operativa in 50 città italiane, dove al momento una équipe, composta da psicologi, consulenti legali, volontari e ...