Coronavirus | Fornaro | ‘decisioni prese su basi scientifiche’

Il governo mette la salute degli italiani prima della propaganda". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, intervenendo nella dichiarazione di voto sulle risoluzione ...

Coronavirus, la risoluzione della maggioranza: “Garantire didattica in presenza nelle regioni che non sono fuori controllo”

Le forze politiche di maggioranza impegnano il governo "ad adottare misure nazionali che consentano di mitigare il più possibile la curva di crescita del contagio, anche al fine di alleviare il carico ...

Il governo mette la salute degli italiani prima della propaganda". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, intervenendo nella dichiarazione di voto sulle risoluzione ...