Cocaina, una coltre bianca copre l’Europa (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 26 giugno si è celebrata la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga, voluta dall’ONU per richiamare i paesi a non abbassare la guardia nella lotta contro il commercio illegale di sostanze stupefacenti e a rafforzare i programmi di prevenzione delle dipendenze e di cura delle vittime. In questa occasione è stato presentato a Vienna – sede dell’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODOC) – il tradizionale Rapporto Mondiale sulla Droga. Anche l’ONU ha dovuto riconoscere come, dopo oltre 30 anni, il bilancio sia decisamente fallimentare. Riconoscimento che viene ripetuto anno dopo anno, ma che non serve a smuovere di un solo passo le politiche proibizioniste vigenti in tutto il mondo. Secondo le ultime stime sono quasi 600mila i morti in un anno e circa 270 milioni le persone che fanno uso di ... Leggi su leurispes (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 26 giugno si è celebrata la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga, voluta dall’ONU per richiamare i paesi a non abbassare la guardia nella lotta contro il commercio illegale di sostanze stupefacenti e a rafforzare i programmi di prevenzione delle dipendenze e di cura delle vittime. In questa occasione è stato presentato a Vienna – sede dell’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODOC) – il tradizionale Rapporto Mondiale sulla Droga. Anche l’ONU ha dovuto riconoscere come, dopo oltre 30 anni, il bilancio sia decisamente fallimentare. Riconoscimento che viene ripetuto anno dopo anno, ma che non serve a smuovere di un solo passo le politiche proibizioniste vigenti in tutto il mondo. Secondo le ultime stime sono quasi 600mila i morti in un anno e circa 270 milioni le persone che fanno uso di ...

stay_calmo : @MenfoAndrea @SpinellidItalia Una volta andai a comprare 100 euro di tartufo bianco in bottega con la mia ragazza c… - freddypolary : In quantità sufficiente questa ti rende invincibile, capace di conquistare il mondo e di sventrare i tuoi nemici. E… - Comemigirano : @lucabattanta @markorusso69 @polloz1989 è una cinese... ce ne sono altri 2, uno con una nera mentre tagliano cocai… - NuovoSud : Caltanissetta, in auto con la cocaina: un arresto e una denuncia - cloud1055 : @Mari24210 @Riflettente Poi non lamentarti se si fa di cocaina come una biscia ... mamma che non vuole interferenze… -