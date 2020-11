Chi è Sagitta Alter | la compagna di Gigi Proietti? I due sono stati insieme per 58 anni

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco chi è, ladi una vita di, l’attore è morto nella notte all’età di 80Nelle ultime ore non si fa che parlare della scomparsa di. L’attore è morto nella notte del 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, una notizia che ha sconvolto tutti. Il famoso attore ha lasciato le figlie Carlotta e Susanna e la. I dueper 58, ma nonmai convolati a nozze. In molti negligli hanno spesso chiesto come mai il matrimonio non ...