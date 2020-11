Champions | oggi inizia la 3a giornata | ecco il programma

(Di martedì 3 novembre 2020) Si torna in campo con laLeague.sicon la terza, questo ildi: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid h18.55 Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach h18.55Real Madrid-Inter h21.00 Salisburgo-Bayern Monaco h21.00 Manchester City-Olympiacos h21.00 Porto-Marsiglia h21.00 Midtjylland-Ajax h21.00Atalanta-Liverpool h21.00 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

