Attentato a Vienna, spari in centro: cresce il numero dei morti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il terrorismo continua a imperversare negli ultimi giorni nel cuore dell’Europa. Arrivano notizie di un Attentato a Vienna: ci sarebbero stati spari in centro, causando feriti e morti Nuovo episodio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020) Il terrorismo continua a imperversare negli ultimi giorni nel cuore dell’Europa. Arrivano notizie di un: ci sarebbero statiin, causando feriti eNuovo episodio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - Open_gol : ??Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cint… - Rvaticanaitalia : Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poliziotto e un attentatore, e diverse persone ferite, nell'attentato avvenuto qu… - BarbaraRaval : #Austria #Vienna : attentato In corso arresti. #terrorismo Credits: #LionUlder - Luca_Arioli : Attentato terroristico a Vienna, 7 morti. -