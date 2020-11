"Arrivati i banchi con le rotelle". Salvini sbeffeggia la Azzolina (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Galici Matteo Salvini usa l'arma dell'ironia amara per commentare l'arrivo di decine di banchi a rotelle a Bari, dove il governatore ha già chiuso le scuole Il governo si prepara a una nuova stretta per tentare di contenere l'epidemia di coronavirus. Nelle prossime ore è atteso un nuovo Dpcm, l'ennesimo delle ultime settimane, nel quale dovrebbe essere stata reintrodotta la didattica a distanza per le scuole superiori. Intanto, però, in alcune regioni i governatori hanno già provveduto alla chiusura degli istituti scolastici, come in Campania e in Puglia, dove da diversi giorni gli alunni studiano già da remoto. E i banchi con le rotelle tanto pubblicizzati durante l'estate, che avrebbero dovuto rivoluzionare la didattica in presenza e rendere ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Galici Matteousa l'arma dell'ironia amara per commentare l'arrivo di decine dia Bari, dove il governatore ha già chiuso le scuole Il governo si prepara a una nuova stretta per tentare di contenere l'epidemia di coronavirus. Nelle prossime ore è atteso un nuovo Dpcm, l'ennesimo delle ultime settimane, nel quale dovrebbe essere stata reintrodotta la didattica a distanza per le scuole superiori. Intanto, però, in alcune regioni i governatori hanno già provveduto alla chiusura degli istituti scolastici, come in Campania e in Puglia, dove da diversi giorni gli alunni studiano già da remoto. E icon letanto pubblicizzati durante l'estate, che avrebbero dovuto rivoluzionare la didattica in presenza e rendere ...

