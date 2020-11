Activision Blizzard ha licenziato 800 dipendenti | chiuso gli uffici in Francia e ora ha bisogno di ingaggiare 2000 persone

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si potrebbe semplicemente commentare con una semi-citazione, con "è il mercato baby!", ma ritrovarsi in questi giorni di fronte alle dichiarazioni che trapelano dalascia quanto meno in parte stranite molte, anche tra gli addetti ai lavori.Nell'industria videoludica è piuttosto normale trovarsi di fronte a contratti a progetto e a ondate di licenziamenti seguite da assunzioni più o meno importanti. Certo è che l'ultimo anno e mezzo del colosso dei videogiochi non è passato inosservato andando da licenziamenti di massa e chiusure di quelli che in passato erano importanti poli strategici per poi arrivare alla necessità di portare avanti assunzioni altrettanto di massa. L'unica costante di questo periodo? I risultati finanziari da record.Nel febbraio del 2019 vi abbiamo ...