Traffico Roma del 01-11-2020 ore 14 | 30

(Di domenica 1 novembre 2020) LuceverdeBuona domenica da Simona Cerchiara avete trovati a questo appuntamento scorrevole ilin questo momento ma due incidenti potrebbero provocare ripercussioni ha avuto un incidente sulla via Cristoforo Colombo all’altezza della garbatella in prossimità di via Carducci in direzione dell’EUR l’altro incidente è nella zona di lunghezza in via Donegani procedere con prudenza nuove telecamere attive da oggi per il controllo delle corsie preferenziali sono tre ora le strade sotto il controllo delle telecamere viale Regina Margherita Corso Vittorio e via Labicana il transito sulle corsie preferenziali comporta sanzioni automatiche per i veicoli non autorizzati In conclusione restiamo a distanza è fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati Salvo che per esigenze ...