Tinder lancia un sito per rifarsi vivi dopo aver fatto ghosting (Di domenica 1 novembre 2020) La funzione, non a caso, è stata lanciata nel weekend di Halloween Tinder, la più nota applicazione per incontri, ha lanciato un sito (ItsYourBoo.com) per aiutare a rendere questo 2020 meno "spaventoso" e dare agli utenti la possibilità di ricucire i rapporti che sono naufragati nel ghosting

