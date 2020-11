Spezia, primo gol in Serie A di Pobega – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Pobega EGALISE ! #SpeziaJuve pic.twitter.com/ebnRzUMxIR— Le Football en VOD XIV (@football xiv) November 1, 2020Tommaso Pobega ha realizzato il primo gol in Serie A con la maglia dello Spezia: sua la firma dell’1-1 contro la Juventus Tommaso Pobega ha realizzato il primo gol in Serie A con la maglia dello Spezia, firmando il momentaneo 1-1 contro la Juventus al 32′ del primo tempo Il centrocampista classe ’99, prelevato in prestito dal Milan, ha sfruttato l’assist di Paolo Bartolomei per battere Gianluigi Buffon, beffato dalla decisiva deviazione di Merih Demiral. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020)EGALISE ! #Juve pic.twitter.com/ebnRzUMxIR— Le Football en VOD XIV (@football xiv) November 1, 2020Tommasoha realizzato ilgol inA con la maglia dello: sua la firma dell’1-1 contro la Juventus Tommasoha realizzato ilgol inA con la maglia dello, firmando il momentaneo 1-1 contro la Juventus al 32′ deltempo Il centrocampista classe ’99, prelevato in prestito dal Milan, ha sfruttato l’assist di Paolo Bartolomei per battere Gianluigi Buffon, beffato dalla decisiva deviazione di Merih Demiral. Leggi su Calcionews24.com

