Spezia-Juventus 1-4 | Pirlo | “Avremmo dovuto chiuderla prima | Ronaldo ci ha aiutati”

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Oggi Andreapuò sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Latorna a vincere in campionato al cospetto dellocon il netto risultato di 4 a 1.può essere mediamente soddisfatto da una buona prestazione complessiva e soprattutto dal grande ritorno di, apparso in buona forma e come al solito decisivo. Al termine della partita il tecnico bresciano ha rilasciato le proprie dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto all’inizio quando avremmosubito. Abbiamo creato tanto ma non basta, avremmosegnare altri gol enel primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati bene eci ha ...