Scatta l'allarme, la pizzeria si riempie di nebbia artificiale: all'interno c'è un ladro (Di domenica 1 novembre 2020) Accucciato in un angolo nei pressi del bancone dove si trova il registratore di cassa, se ne stava sdraiato in tranquillità in attesa che il fumo artificiale si diradasse, per completare il colpo.

PIAN CANSIGLIO. Alle 15 è scattato l'allarme, subito rientrato, poiché non si trovavano più due bambini in Cansiglio. I due amichetti di 9 anni di Mestre tornando ...

Germania – Peste suina si allarga: allarme anche in Italia

Nonostante le misure di contrasto varate dalle autorità locali, anche la Sassonia ha segnalato il suo primo caso confermato di peste suina africana tra i cinghiali. Il pericolo è che ora la malattia, ...

