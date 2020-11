Rizzoli: «Anche gli arbitri vogliono il dialogo con i club. Netto il rigore su Perisic» (Di lunedì 2 novembre 2020) Nicola Rizzoli, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Nicola Rizzoli, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il programma “Sky Calcio club”. Queste le sue parole sui controversi episodi arbitrali del weekend. MAROTTA – «Mi sono piaciuti i toni di Beppe Marotta. Colgo l’occasione per ricordare che da quest’anno insieme alla Federazione abbiamo istituito un nuovo ruolo per collegare i club all’AIA. Questo ruolo è ricoperto da Gianluca Rocchi, l’obiettivo è avere un filo diretto più facile con i club. Le parole di Marotta arrivano dopo che abbiamo creato questa figura, è un ausilio che servirà senza dubbio a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Nicola, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Nicola, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il programma “Sky Calcio”. Queste le sue parole sui controversi episodi arbitrali del weekend. MAROTTA – «Mi sono piaciuti i toni di Beppe Marotta. Colgo l’occasione per ricordare che da quest’anno insieme alla Federazione abbiamo istituito un nuovo ruolo per collegare iall’AIA. Questo ruolo è ricoperto da Gianluca Rocchi, l’obiettivo è avere un filo diretto più facile con i. Le parole di Marotta arrivano dopo che abbiamo creato questa figura, è un ausilio che servirà senza dubbio a ...

capuanogio : #Rizzoli sta spiegando che nella sala #Var si cerca un qualsiasi elemento o frame che giustifichi la decisione di c… - ZZiliani : Stanno completando lo sfascio scientifico del calcio italiano, diventato ormai una barzelletta. Qualcuno dovrebbe d… - cippiriddu : Marotta: 'Rocchi non è mai stato presentato'. Rizzoli: 'Io so che Rocchi ha anche parlato con Ausilio'. Ausilio: - AltaSempre : @RisorgINT #rizzoli ha detto che un altro elemento è anche quello della genuinità delle proteste. Quindi il VAR si… - Fracal971 : RT @saveriocamba: 'Delle volte anche i calciatori danno una mano agli arbitri, per esempio Pedro che inizialmente va a chiedere scusa a Ben… -