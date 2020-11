Proteste contro le restrizioni anti-Covid a Napoli: centinaia di persone a manifestazione nella notte (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

valigiablu : Varsavia, manifestazione nazionale contro il divieto quasi totale di aborto - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - valigiablu : Polonia, migliaia di cittadini da giorni protestano contro il divieto quasi totale di aborto | @clatorrisi… - UAAR_it : E poi: avanzamento ddl Zan contro omofobia, sindaco di Bibiana che nega benedizione al nuovo scuolabus, proteste pe… - Samuel_Hall11 : RT @RadioSavana: L'Italia non si ferma: VIII giorno di proteste. Roma Campo dei Fiori, cittadini in marcia pacifica verso Montecitorio prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste contro Napoli, continuano le proteste contro le restrizioni. I manifestanti contestano De Luca: "Continua a insultare mamme e lavoratori" Il Fatto Quotidiano Kvyat guida la protesta: meno limiti della pista e più trappole di ghiaia

SITUAZIONE PARADOSSALE A Imola, pista vecchia scuola con ancora tanta ghiaia nelle vie di fuga, è paradossalmente esplosa ancora di più la rabbia dei piloti contro i limiti del tracciato imposti dalla ...

I sovranisti delle ''Mascherine tricolori'' a Roma contro il lockdown

Giornata di proteste a Roma, a poche ore dall’arrivo di un nuovo DPCM ... sono stati proprio i soliti estremisti giunti in piazza con lacrimogeni da lanciare contro le forze dell’ordine. E così la ...

SITUAZIONE PARADOSSALE A Imola, pista vecchia scuola con ancora tanta ghiaia nelle vie di fuga, è paradossalmente esplosa ancora di più la rabbia dei piloti contro i limiti del tracciato imposti dalla ...Giornata di proteste a Roma, a poche ore dall’arrivo di un nuovo DPCM ... sono stati proprio i soliti estremisti giunti in piazza con lacrimogeni da lanciare contro le forze dell’ordine. E così la ...