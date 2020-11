Oroscopo di Domenica 1 Novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Oroscopo DEL GIORNO1 Novembre 2020 Ariete Prenditi cura di te oggi, dei tuoi bisogni, viziati se puoi, o fai qualcosa che produca piacere, ti calmerà immediatamente. Soprattutto se siete del 3° decano, quest’anno vi siete divertiti e non è del tutto finito. Dobbiamo davvero aspettare fino a metà dicembre in modo che le cose siano meno difficili da vivere. E puoi star certo che il 2021 non sarà affatto sullo stesso modello, troverai il tuo desiderio di vedere persone, socializzare e di fare nuove conoscenze. Toro Con te, la Luna oggi forma solo aspetti positivi. Questo rilasserà quelli del 1° decano e promuoverà i rapporti con altri decani, ma non sarà ancora l’ideale. Mercurio, infatti, che gestisce il rapporto con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 novembre 2020)DEL GIORNO1Ariete Prenditi cura di te oggi, dei tuoi bisogni, viziati se puoi, o fai qualcosa che produca piacere, ti calmerà immediatamente. Soprattutto se siete del 3° decano, quest’anno vi siete divertiti e non è del tutto finito. Dobbiamo davvero aspettare fino a metà dicembre in modo che le cose siano meno difficili da vivere. E puoi star certo che il 2021 non sarà affatto sullo stesso modello, troverai il tuo desiderio di vedere persone, socializzare e di fare nuove conoscenze. Toro Con te, la Luna oggi forma solo aspetti positivi. Questo rilasserà quelli del 1° decano e promuoverà i rapporti con altri decani, ma non sarà ancora l’ideale. Mercurio, infatti, che gestisce il rapporto con ...

