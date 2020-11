Nuovo Dpcm, coprifuoco e stop a bar e ristoranti a pranzo nelle regioni a rischio (Di domenica 1 novembre 2020) Filtrano le prime indiscrezioni sui nuovi provvedimenti inseriti nel Nuovo Dpcm che verrà firmato probabilmente martedì dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. nelle regioni a rischio alto di contagio, che al momento sembrano essere Lombardia, Piemonte e Calabria, potrebbe essere previsto un coprifuoco fin dalle ore 18 con la serrata a quell’ora di tutte le attività commerciali e soprattutto la chiusura di bar, ristoranti e altri centri di ristorazione anche a pranzo. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Filtrano le prime indiscrezioni sui nuovi provvedimenti inseriti nelche verrà firmato probabilmente martedì dal presidente del consiglio Giuseppe Conte.alto di contagio, che al momento sembrano essere Lombardia, Piemonte e Calabria, potrebbe essere previsto unfin dalle ore 18 con la serrata a quell’ora di tutte le attività commerciali e soprattutto la chiusura di bar,e altri centri di ristorazione anche a

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - _martinaaa___ : RT @leoqoldfitz: Possibile coprifuoco alle 18 col nuovo dpcm, in pratica stiamo andando in lockdown senza andare in lockdown - RisatoNicola : #Coprifuoco alle 18 o alle 20 in tutta Italia nel nuovo #Dpcm: l'ipotesi del governo. È solo la bozza. Poi potrebb… -