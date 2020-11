Napoli, Koulibaly: “Sassuolo cinico, noi potevamo fare di più” (Di domenica 1 novembre 2020) “Tutti odiamo perdere. Abbiamo dato tutto fino alla fine. Il Sassuolo è stato cinico, ma noi potevamo fare di più. Possiamo gestire meglio la partita anche se con quel poco che abbiamo concesso loro hanno vinto la partita. E’ importante continuare a lavorare e essere pronti per la prossima partita“. Lo ha detto Kalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sassuolo sul Napoli. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Tutti odiamo perdere. Abbiamo dato tutto fino alla fine. Il Sassuolo è stato, ma noidi più. Possiamo gestire meglio la partita anche se con quel poco che abbiamo concesso loro hanno vinto la partita. E’ importante continuare a lavorare e essere pronti per la prossima partita“. Lo ha detto Kalidouai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sassuolo sul

sportface2016 : #calcio #SerieA #NapoliSassuolo, le parole di Kalidou #Koulibaly dopo la sconfitta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Koulibaly: 'Volevamo vincere, non cerchiamo alibi, ora vinciamo le prossime due' - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Koulibaly: 'Non troviamo alibi, dobbiamo imparare da questa sconfitta e andare avanti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Koulibaly: 'Volevamo vincere, non cerchiamo alibi, ora vinciamo le prossime due' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Koulibaly: 'Volevamo vincere, non cerchiamo alibi, ora vinciamo le prossime due' -