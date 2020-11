LIVE Italia-Inghilterra 0-0, Sei Nazioni 2020 rugby femminile in DIRETTA: comincia la partita! (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! L’Italia sfida l’Inghilterra per l’impresa impossibile. 17:58 Momento degli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 17:55 L’intento è continuare a crescere, migliorare atleticamente e non perdere fiducia nei propri mezzi in vista del torneo di qualificazione iridata, principale obiettivo di quest’anno per l’Italdonne. 17:50 L’Italia vista nel primo terzo di gara in Irlanda fa ben sperare, ma dopo un’ottima mezz’ora le azzurre sono scese di tono e hanno permesso all’Irlanda di prendere in mano il match e di vincere. 17:45 Contro l’Inghilterra le nostre ragazze arrivano da sfavorite, con le ospiti che stanno dominando il torneo con quattro ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ PARTITI! L’sfida l’per l’impresa impossibile. 17:58 Momento degli inni nazionali, a brevissimo si. 17:55 L’intento è continuare a crescere, migliorare atleticamente e non perdere fiducia nei propri mezzi in vista del torneo di qualificazione iridata, principale obiettivo di quest’anno per l’Italdonne. 17:50 L’vista nel primo terzo di gara in Irlanda fa ben sperare, ma dopo un’ottima mezz’ora le azzurre sono scese di tono e hanno permesso all’Irlanda di prendere in mano il match e di vincere. 17:45 Contro l’le nostre ragazze arrivano da sfavorite, con le ospiti che stanno dominando il torneo con quattro ...

