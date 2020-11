Le regioni non vogliono i lockdown locali (Di domenica 1 novembre 2020) : contestano il principio della georeferenza dell’indice di trasmissibilità Rt superiore a 1,5. Nella giornata di ieri, il governo – in vista di un ulteriore provvedimento sulla stretta in Italia a partire, magari, dalla prossima settimana – aveva valutato delle chiusure in quelle regioni dove la pandemia ha superato i livelli di tolleranza, quelli tipici dello scenario 4. Tuttavia, i presidenti di regione – guidati dagli esponenti del centrodestra in particolare – hanno contestato questa visione, chiedendo provvedimenti di carattere nazionale. LEGGI ANCHE > Toti dice che «per quanto ci si addolori per ogni vittima, 22 morti su 25 in Liguria sono molto anziani» regioni lockdown locali, cosa è successo Per questo motivo, con Lombardia, Piemonte e Liguria a ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 1 novembre 2020) : contestano il principio della georeferenza dell’indice di trasmissibilità Rt superiore a 1,5. Nella giornata di ieri, il governo – in vista di un ulteriore provvedimento sulla stretta in Italia a partire, magari, dalla prossima settimana – aveva valutato delle chiusure in quelledove la pandemia ha superato i livelli di tolleranza, quelli tipici dello scenario 4. Tuttavia, i presidenti di regione – guidati dagli esponenti del centrodestra in particolare – hanno contestato questa visione, chiedendo provvedimenti di carattere nazionale. LEGGI ANCHE > Toti dice che «per quanto ci si addolori per ogni vittima, 22 morti su 25 in Liguria sono molto anziani», cosa è successo Per questo motivo, con Lombardia, Piemonte e Liguria a ...

