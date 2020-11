Lazio, vittoria al centesimo minuto, 3-4 a Torino (Di domenica 1 novembre 2020) – Cento minuti all’ultimo respiro, in una gara sofferta dalla Lazio e dal Torino, con continui ribaltoni, con l’ultimo al 99’ che ha assegnato i tre punti ai biancocelesti, verdi per l’occasione, con la maglia per le partite in trasferta. Raccontare sette gol è raccontare il gioco del calcio al tempo del coronavirus, che oggi ha incoronato la squadra che ci ha creduto fino all’ultimissimo minuto. Non so se una partita di cento minuti sia la più lunga degli ultimi campionati, escludendo quelle con i tempi supplementari, ma è certo la più sofferta. La Lazio e il Torino si sono presentate in campo con la stessa intenzione di vincere a qualsiasi costo, il pareggio non andava bene alle intenzioni dei romani di agguantare le prime ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 novembre 2020) – Cento minuti all’ultimo respiro, in una gara sofferta dallae dal, con continui ribaltoni, con l’ultimo al 99’ che ha assegnato i tre punti ai biancocelesti, verdi per l’occasione, con la maglia per le partite in trasferta. Raccontare sette gol è raccontare il gioco del calcio al tempo del coronavirus, che oggi ha incoronato la squadra che ci ha creduto fino all’ultimissimo. Non so se una partita di cento minuti sia la più lunga degli ultimi campionati, escludendo quelle con i tempi supplementari, ma è certo la più sofferta. Lae ilsi sono presentate in campo con la stessa intenzione di vincere a qualsiasi costo, il pareggio non andava bene alle intenzioni dei romani di agguantare le prime ...

