La biotech Seattle Genetics diventa Seagen

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 1 novembre 2020) Laaccorcia il nome e: ha tre farmaci antitumorali approvati e altri ancora in cantiere Laamericanaha cambiato il suo nome in, in quanto l’azienda cerca di fare un salto di qualità a livello globale con tre farmaci antitumorali approvati e altri ancora in cantiere… L'articolo Corriere Nazionale.