Il governo alla prova della riscrittura della manovra

Leggi su it.insideover

(Di domenica 1 novembre 2020) Come i decreti di contrastopandemia superati drealtà al momentofirma, anche la previsione didelgiallorosso si è dissolta come neve al sole di fronte al deterioramento del contesto sanitario e delle prospettive economiche per l’avvenire. Roberto Gualtieri e ilgiallorosso avevano impostato nella Nota di aggiornamento al documento di economia e … InsideOver.